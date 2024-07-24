Дорохова (Мамаева) Филицата Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохова (Мамаева) Филицата Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорохов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Дорохов Михаил Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
23.03.1949

Дочь: Паршина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Дорохов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
23.03.1949

Сын: Дорохов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Дорохов Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно

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