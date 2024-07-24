Дорохова (Мамаева) Филицата Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорохов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Дорохов Михаил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1949
Дочь: Паршина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Дорохов Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
23.03.1949
Сын: Дорохов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Дорохов Михаил Ефимович
Смерть
Неизвестно