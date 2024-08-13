Лелекова (Загорская) Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти20.11.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1863
Рождение ребёнка
01.01.1864
Сын: Лелеков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Лелеков Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
21.02.1866
Дочь: Лелекова (Лелекова) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Лелеков Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
28.04.1868
Сын: Лелеков Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Лелеков Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
12.02.1873
Отец ребёнка: Лелеков Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
16.11.1876
Сын: Лелеков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Лелеков Андрей Матвеевич
Смерть
20.11.1885
Похороны
22.11.1885