Лелекова (Загорская) Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лелекова (Загорская) Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

20.11.1885

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Загорский Егор Стефанович

Мать: Загорская (Загорская) Евгения Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1863

Муж: Лелеков Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
01.01.1864

Сын: Лелеков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Лелеков Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
21.02.1866

Дочь: Лелекова (Лелекова) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Лелеков Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
28.04.1868

Сын: Лелеков Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Лелеков Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
12.02.1873

Сын: Лелеков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лелеков Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
16.11.1876

Сын: Лелеков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Лелеков Андрей Матвеевич

Смерть
20.11.1885
Похороны
22.11.1885

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