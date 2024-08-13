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Загорский Егор Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Загорский Стефан Логгинович

Мать: Загорская (Загорская) Феодосия

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загорский Матвей Егорович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евгения Стефановна

Рождение ребёнка
01.11.1838

Сын: Загорский Кузьма Егорович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евгения Стефановна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лелекова (Загорская) Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евгения Стефановна

Рождение ребёнка
06.12.1846

Сын: Загорский Николай Егорович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евгения Стефановна

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