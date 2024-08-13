Загорский Егор Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загорский Матвей Егорович
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евгения Стефановна
Рождение ребёнка
01.11.1838
Сын: Загорский Кузьма Егорович
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евгения Стефановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лелекова (Загорская) Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евгения Стефановна
Рождение ребёнка
06.12.1846
Сын: Загорский Николай Егорович
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евгения Стефановна