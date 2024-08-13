Загорская (Загорская) Евгения Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорская (Загорская) Евгения Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загорский Матвей Егорович

Отец ребёнка: Загорский Егор Стефанович

Рождение ребёнка
01.11.1838

Сын: Загорский Кузьма Егорович

Отец ребёнка: Загорский Егор Стефанович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лелекова (Загорская) Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Загорский Егор Стефанович

Рождение ребёнка
06.12.1846

Сын: Загорский Николай Егорович

Отец ребёнка: Загорский Егор Стефанович

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