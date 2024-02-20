Цыбульник Петр Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбульник Петр Кириллович

Цыбульник Петр Кириллович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Цыбульник Кирилл Федорович

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1864

Сын: Цыбульник Максим Петрович

Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1865

Сын: Цыбульник Михей Петрович

Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1870

Сын: Цыбульник Моккий Петрович

Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.01.1871

Сын: Цыбульник Иван Петрович

Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.04.1874

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1874

Сын: Цыбульник Яков Петрович

Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.10.1876

Сын: Цыбульник Лука Петрович

Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.06.1882

Сын: Цыбульник Давид Петрович

Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Цыбульник Тихон Петрович

Мать ребёнка: Цыбульник Матрона Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close