(Цыбульник) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Цыбульник) Татьяна Петровна

(Цыбульник) Татьяна Петровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1877

Дата смерти

27.02.1886

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Цыбульник Петр Кириллович

Мать: Цыбульник Матрона Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.02.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close