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Цыбульник Матрона Стефановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1847

Дата смерти

16.03.1887

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1864

Сын: Цыбульник Максим Петрович

Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1865

Сын: Цыбульник Михей Петрович

Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1870

Сын: Цыбульник Моккий Петрович

Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.01.1871

Сын: Цыбульник Иван Петрович

Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.04.1874

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1874

Сын: Цыбульник Яков Петрович

Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.10.1876

Сын: Цыбульник Лука Петрович

Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.06.1882

Сын: Цыбульник Давид Петрович

Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
16.03.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких | ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-232,зап-13
Похороны
18.03.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Цыбульник Тихон Петрович

Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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