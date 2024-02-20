Цыбульник Матрона Стефановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1847
Дата смерти16.03.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1864
Сын: Цыбульник Максим Петрович
Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1870
Сын: Цыбульник Моккий Петрович
Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.01.1871
Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.04.1874
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.10.1876
Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.06.1882
Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
16.03.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких | ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-232,зап-13
Похороны
18.03.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Цыбульник Петр Кириллович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука