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Цыбульник Яков Петрович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
1848
Россия Кубанская обл
приписан вместе с семьей и переселен в КЛКВ
Рождение
1874

Отец: Цыбульник Петр Кириллович

Мать: Цыбульник Матрона Стефановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.02.1913

Сын: Цыбульник Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Цыбульник Феодосия Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-116,зап-5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбульник Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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