Цыбульник Феодосия Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1913
Сын: Цыбульник Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Цыбульник Яков Петрович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-116,зап-5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно