Цыбульник Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбульник Феодосия Ивановна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.02.1913

Сын: Цыбульник Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Цыбульник Яков Петрович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-116,зап-5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбульник Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
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