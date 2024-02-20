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Цыбульник Тихон Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Цыбульник Петр Кириллович

Мать: Цыбульник Матрона Стефановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1911

Сын: Цыбульник Никифор Тихонович

Мать ребёнка: Цыбульник Елена Прохоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.01.1917

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Цыбульник Елена Прохоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.11.1918

Дочь: Юлия Тихоновна

Мать ребёнка: Цыбульник Елена Прохоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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