Цыбульник Тихон Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1911
Сын: Цыбульник Никифор Тихонович
Мать ребёнка: Цыбульник Елена Прохоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.01.1917
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Цыбульник Елена Прохоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.11.1918
Дочь: Юлия Тихоновна
Мать ребёнка: Цыбульник Елена Прохоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно