Лоскутова Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
26.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Иван Васильевич

Смерть
1935
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