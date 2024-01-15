Лоскутова Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1924
Рождение ребёнка
26.11.1927
Рождение ребёнка
03.11.1932
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935