Лоскутов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Иван Васильевич

Лоскутов Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1895

Дата смерти

16.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1895

Отец: Лоскутов Василий

Мать: Лоскутова Надежда Максимовна

Рождение ребёнка
17.06.1924

Дочь: Груздева Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1927

Дочь: Гусева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1932

Дочь: Архипова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна

Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Военная служба
Неизвестно
РККА
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Прасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенская артель, табельщ.
Смерть
16.03.1970
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close