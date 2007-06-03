Лоскутов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1895
Дата смерти16.03.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1895
Отец: Лоскутов Василий
Рождение ребёнка
17.06.1924
Дочь: Груздева Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1927
Дочь: Гусева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1932
Дочь: Архипова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна
Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Военная служба
Неизвестно
РККА
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенская артель, табельщ.
Смерть
16.03.1970
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область