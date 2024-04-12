Евстигнеева Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева Татьяна Степановна

Место рождения

Курниково, Чехов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курниково, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Панкратова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Василий Николаевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Горина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Василий Николаевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евстигнеева Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Василий Николаевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Евстигнеева Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Василий Николаевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Василий Николаевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Антон Васильевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Василий Николаевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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