Евстигнеева Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Панкратова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Горина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евстигнеева Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Евстигнеева Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Антон Васильевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Василий Николаевич