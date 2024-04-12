Евстигнеева Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева Агафья Васильевна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Евстигнеев Василий Николаевич

Мать: Евстигнеева Татьяна Степановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1882
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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