Евстигнеева Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигнеева Ксения Васильевна

Евстигнеева Ксения Васильевна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Евстигнеев Василий Николаевич

Мать: Евстигнеева Татьяна Степановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1902
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close