Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Евстигнеева Ксения Васильевна
Евстигнеева Ксения Васильевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1880
Дата смерти
1902
Пол
Женский
Отец
Евстигнеев Василий Николаевич
Мать
Евстигнеева Татьяна Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Евстигнеев Василий Николаевич
Мать:
Евстигнеева Татьяна Степановна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1902
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия