Арабкин Леонид Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Арабкин Дмитрий Иванович
Мать: Арабкина Е
Бракосочетание
Около 1932
Жена: Арабкина Зина Николаевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Насонова Воробьева Нина Леонидовна
Мать ребёнка: Арабкина Зина Николаевна
Путешествие
1934
Путешествие на Мыс Шмидта. Младший авиатехник в отряде
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Коновалова Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Арабкина Зина Николаевна
Смерть
1944
В боях при селе Лужки
Перезахоронение
Неизвестно