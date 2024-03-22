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Арабкин Леонид Дмитриевич

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Место рождения

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Арабкин Дмитрий Иванович

Мать: Арабкина Е

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Около 1932

Жена: Арабкина Зина Николаевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Насонова Воробьева Нина Леонидовна

Мать ребёнка: Арабкина Зина Николаевна

Путешествие
1934
Путешествие на Мыс Шмидта. Младший авиатехник в отряде
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Коновалова Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: Арабкина Зина Николаевна

Смерть
1944
В боях при селе Лужки
Перезахоронение
Неизвестно
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