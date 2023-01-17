Арабкина (Чернова) Зина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арабкина (Чернова) Зина Николаевна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

1914

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Чернов Николай

Мать: Чернова Анисья Акимовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Насонова Воробьева Нина Леонидовна

Отец ребёнка: Арабкин Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Коновалова Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Арабкин Леонид Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арабкин Леонид Дмитриевич

Смерть
1987
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