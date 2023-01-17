Арабкина (Чернова) Зина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Чернов Николай
Мать: Чернова Анисья Акимовна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Насонова Воробьева Нина Леонидовна
Отец ребёнка: Арабкин Леонид Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Коновалова Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Арабкин Леонид Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987