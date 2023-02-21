Чернова (Кайгородова) Анисья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиС 1943 по 1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Кайгородов Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Арабкина Зина Николаевна
Отец ребёнка: Чернов Николай
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернов Николай
Смерть
С 1943 по 1972