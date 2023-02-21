Чернова (Кайгородова) Анисья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Кайгородова) Анисья Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

С 1943 по 1972

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Кайгородов Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Арабкина Зина Николаевна

Отец ребёнка: Чернов Николай

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Чернов Николай

Смерть
С 1943 по 1972
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