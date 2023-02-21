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Арабкина Е

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

После 1935

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Борщук Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Арабкин Дмитрий Иванович

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.05.1897

Сын: Арабкин Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Арабкин Дмитрий Иванович

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Арабкин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Арабкин Дмитрий Иванович

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Петяева Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Арабкин Дмитрий Иванович

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Арабкин Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Арабкин Дмитрий Иванович

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Арабкин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Арабкин Дмитрий Иванович

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арабкин Дмитрий Иванович

Смерть
После 1935
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