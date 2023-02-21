Арабкина Е
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиПосле 1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Борщук Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Арабкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1897
Сын: Арабкин Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Арабкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1899
Отец ребёнка: Арабкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Петяева Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Арабкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Арабкин Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Арабкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Арабкин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Арабкин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1935