Арабкин Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1897
Дата смерти14.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1897
Отец: Арабкин Дмитрий Иванович
Мать: Арабкина Е
Дата с кладбищенского памятника
Бракосочетание
Около 1923 ст.
Предположительно
Рождение ребёнка
Около 1924
Мать ребёнка: Арабкина Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
12.09.1926
Дочь: Арабкина Леокадия Степановна
Мать ребёнка: Арабкина Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Арабкина Людмила Степановна
Мать ребёнка: Арабкина Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Арабкина Луиза Степановна
Мать ребёнка: Арабкина Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
24.03.1940
Сын: Арабкин Леонид Степанович
Мать ребёнка: Арабкина Антонина Григорьевна
По свидетельству о рождении
Смерть
14.05.1976
Драченино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
По свидетельству о смерти