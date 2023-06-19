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Арабкин Степан Дмитриевич

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Место рождения

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

10.05.1897

Дата смерти

14.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1897

Отец: Арабкин Дмитрий Иванович

Мать: Арабкина Е

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Дата с кладбищенского памятника
Бракосочетание
Около 1923 ст.

Жена: Арабкина Антонина Григорьевна

Предположительно
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Арабкин Арий Степанович

Мать ребёнка: Арабкина Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
12.09.1926

Дочь: Арабкина Леокадия Степановна

Мать ребёнка: Арабкина Антонина Григорьевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Арабкина Людмила Степановна

Мать ребёнка: Арабкина Антонина Григорьевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Арабкина Луиза Степановна

Мать ребёнка: Арабкина Антонина Григорьевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.03.1940

Сын: Арабкин Леонид Степанович

Мать ребёнка: Арабкина Антонина Григорьевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
По свидетельству о рождении
Смерть
14.05.1976
Драченино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
По свидетельству о смерти