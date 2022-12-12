Арабкина (Красулина) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арабкина (Красулина) Антонина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1906

Дата смерти

01.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1906

Отец: Красулин Григорий Филиппович

Мать: Красулина Мария Ивановна

Бракосочетание
Около 1923 ст.

Муж: Арабкин Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Арабкин Арий Степанович

Отец ребёнка: Арабкин Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.09.1926

Дочь: Арабкина Леокадия Степановна

Отец ребёнка: Арабкин Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Арабкина Людмила Степановна

Отец ребёнка: Арабкин Степан Дмитриевич

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Арабкина Луиза Степановна

Отец ребёнка: Арабкин Степан Дмитриевич

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Арабкин Леонид Степанович

Отец ребёнка: Арабкин Степан Дмитриевич

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
01.04.1994
Драченино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
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