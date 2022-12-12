Арабкина (Красулина) Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1906
Дата смерти01.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1906
Бракосочетание
Около 1923 ст.
Рождение ребёнка
Около 1924
Отец ребёнка: Арабкин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.09.1926
Дочь: Арабкина Леокадия Степановна
Отец ребёнка: Арабкин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Арабкина Людмила Степановна
Отец ребёнка: Арабкин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Арабкина Луиза Степановна
Отец ребёнка: Арабкин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Арабкин Леонид Степанович
Отец ребёнка: Арабкин Степан Дмитриевич
Смерть
01.04.1994
Драченино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область