Петяева (Арабкина) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: Арабкин Дмитрий Иванович
Мать: Арабкина Е
Рождение ребёнка
06.07.1922
Отец ребёнка: Петяев Фрол (Флор) Александрович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1980
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния