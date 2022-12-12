Петяева (Арабкина) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петяева (Арабкина) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Арабкин Дмитрий Иванович

Мать: Арабкина Е

Хованщино, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.07.1922

Сын: Петяев Вадим Фролович

Отец ребёнка: Петяев Фрол (Флор) Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петяев Фрол (Флор) Александрович

Смерть
Около 1980
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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