Вышневецкий Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вышневецкий Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Вышнивецкий Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Вышневецкий Пётр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Вышневецкий Роман

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Вышневецкий Алексей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1831

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