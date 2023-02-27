Вышневецкий Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1784
Сын: Вышнивецкий Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Вышневецкий Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Вышневецкий Роман
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Вышневецкий Алексей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1831