Вышневецкий Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВышневецкий Алексей

Вышневецкий Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Вышневецкий Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Вышневецкий Григорей

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Вышневецкий Семён

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно