Вышневецкий Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Вышневецкий Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Вышневецкий Григорей
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Вышневецкий Семён
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно