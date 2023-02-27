Вышнивецкий Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Вышневецкий Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Вишнивецкий Семён
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1813
Сын: Вышнивецкий Никита
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1819
Сын: Вышнивецкий Тимофей
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1824
Сын: Вышнивецкий Андрей
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно