Вышнивецкий Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вышнивецкий Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Вышневецкий Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Вишнивецкий Семён

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1813

Сын: Вышнивецкий Никита

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1819

Сын: Вышнивецкий Тимофей

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1824

Сын: Вышнивецкий Андрей

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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