Вышневецкий Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вышневецкий Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Вышневецкий Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Вышневецкий Андрей

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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