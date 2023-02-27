Вышневецкий Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Вышневецкий Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Вышневецкий Андрей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно