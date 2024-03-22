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Синцов Яков Потапович

Место рождения

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1769

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Синцов Потап Петрович

Мать: Бздюлёва Мелания Григорьевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Синцов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Желобова Агафия Тимофеевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Синцов Терентий Яковлевич

Мать ребёнка: Желобова Агафия Тимофеевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Синцов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Желобова Агафия Тимофеевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желобова Агафия Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1769
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