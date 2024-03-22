Синцов Яков Потапович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1757
Сын: Синцов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Желобова Агафия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Синцов Терентий Яковлевич
Мать ребёнка: Желобова Агафия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Желобова Агафия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1769