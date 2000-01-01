Синцов Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Синцов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Авдотия Григорьевна
Мать ребёнка: Синцова Домна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Синцова Домна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Синцова Домна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Синцов Панфил Григорьевич
Мать ребёнка: Синцова Домна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Синцова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Домна
Смерть
После 1816