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Синцов Григорий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Синцов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Авдотия Григорьевна

Мать ребёнка: Синцова Домна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Синцов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Синцова Домна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Синцова Домна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Синцов Панфил Григорьевич

Мать ребёнка: Синцова Домна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Синцова Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Домна

Смерть
После 1816
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