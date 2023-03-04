Синцова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Авдотия Григорьевна
Отец ребёнка: Синцов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Синцов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Синцов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Синцов Панфил Григорьевич
Отец ребёнка: Синцов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Синцов Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816