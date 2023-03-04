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Синцова Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Авдотия Григорьевна

Отец ребёнка: Синцов Григорий Яковлевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Синцов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Синцов Григорий Яковлевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Синцов Григорий Яковлевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Синцов Панфил Григорьевич

Отец ребёнка: Синцов Григорий Яковлевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Синцов Григорий Яковлевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Григорий Яковлевич

Смерть
После 1816
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