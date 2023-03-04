Желобова (Синцова) Агафия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желобова (Синцова) Агафия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1769

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Синцов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Синцов Яков Потапович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Синцов Терентий Яковлевич

Отец ребёнка: Синцов Яков Потапович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Синцов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Синцов Яков Потапович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Яков Потапович

Место жительства
Неизвестно
Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1769
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