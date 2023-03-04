Желобова (Синцова) Агафия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1757
Сын: Синцов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Синцов Яков Потапович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Синцов Терентий Яковлевич
Отец ребёнка: Синцов Яков Потапович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Синцов Яков Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1769