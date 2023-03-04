Бздюлёва (Синцова) Мелания Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Синцов Потап Петрович
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Синцов Потап Петрович
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Синцов Потап Петрович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Мамаева Наталия Потапова
Отец ребёнка: Синцов Потап Петрович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Синцов Потап Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1769