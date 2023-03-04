Бздюлёва (Синцова) Мелания Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бздюлёва (Синцова) Мелания Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1769

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Синцов Андрей Потапович

Отец ребёнка: Синцов Потап Петрович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Синцов Яков Потапович

Отец ребёнка: Синцов Потап Петрович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Синцов Яков Потапович

Отец ребёнка: Синцов Потап Петрович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Мамаева Наталия Потапова

Отец ребёнка: Синцов Потап Петрович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Синцов Осип Потапович

Отец ребёнка: Синцов Потап Петрович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Потап Петрович

Место жительства
Неизвестно
Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1769
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