Синцов Андрей Потапович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Брылякова Евдокия Вахрамьева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Брылякова Евдокия Вахрамьева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Маремьяна Андреевна
Мать ребёнка: Брылякова Евдокия Вахрамьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1769