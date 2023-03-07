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Синцов Андрей Потапович

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Место рождения

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1769

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Синцов Потап Петрович

Мать: Бздюлёва Мелания Григорьевна

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Синцов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Брылякова Евдокия Вахрамьева

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Брылякова Евдокия Вахрамьева

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Маремьяна Андреевна

Мать ребёнка: Брылякова Евдокия Вахрамьева

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брылякова Евдокия Вахрамьева

Место жительства
Неизвестно
Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1769
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