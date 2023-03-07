Брылякова (Синцова) Евдокия Вахрамьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брылякова (Синцова) Евдокия Вахрамьева

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1769

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Синцов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Синцов Андрей Потапович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Синцов Андрей Потапович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Маремьяна Андреевна

Отец ребёнка: Синцов Андрей Потапович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Андрей Потапович

Место жительства
Неизвестно
Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1769
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