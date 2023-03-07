Брылякова (Синцова) Евдокия Вахрамьева
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Синцов Андрей Потапович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Синцов Андрей Потапович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Маремьяна Андреевна
Отец ребёнка: Синцов Андрей Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1769