Кузнецова (Каюкова) Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Каюкова) Мария Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

24.10.1821

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Каюков Максим Ямщик

Мать: Каюкова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов

Рождение ребёнка
04.08.1774

Дочь: Каменщикова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
куп. ж Екатерина Тимофеева Потапова
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Марфа 1 Федорова

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов

Рождение ребёнка
03.07.1781

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Кузнецов Иван Федоров

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов

Рождение ребёнка
18.01.1783

Дочь: Ксения (Анисья) Федорова

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кузнецов? Иван Федоров?

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анисья Федоровна?

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов

Смерть
24.10.1821
Проверить чья жена 0016_02_0057_544
76 лет горячка, солдатская жена
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