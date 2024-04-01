Кузнецова (Каюкова) Мария Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти24.10.1821
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Каюков Максим Ямщик
Мать: Каюкова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1765
Рождение ребёнка
04.08.1774
Дочь: Каменщикова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
куп. ж Екатерина Тимофеева Потапова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Марфа 1 Федорова
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов
Рождение ребёнка
03.07.1781
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов
Рождение ребёнка
18.01.1783
Дочь: Ксения (Анисья) Федорова
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анисья Федоровна?
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1821
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