Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1732
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1732
Отец: Кузнецов Гаврила Драгун Троицкого Полку Кр. Пп
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова
Рождение ребёнка
04.08.1774
Дочь: Каменщикова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
куп. ж Екатерина Тимофеева Потапова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Марфа 1 Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова
Рождение ребёнка
03.07.1781
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова
Рождение ребёнка
18.01.1783
Дочь: Ксения (Анисья) Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анисья Федоровна?
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793
Упоминание в РС 1795