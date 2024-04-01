Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов

Кузнецов Федор Отставной Д.Новопавловской Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1732

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1732

Отец: Кузнецов Гаврила Драгун Троицкого Полку Кр. Пп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кузнецов Александр Казак Р. Камышлова Федоров

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова

Рождение ребёнка
04.08.1774

Дочь: Каменщикова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
куп. ж Екатерина Тимофеева Потапова
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Марфа 1 Федорова

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова

Рождение ребёнка
03.07.1781

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Кузнецов Иван Федоров

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова

Рождение ребёнка
18.01.1783

Дочь: Ксения (Анисья) Федорова

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кузнецов? Иван Федоров?

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анисья Федоровна?

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мария Максимова

Смерть
1793
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Упоминание в РС 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close