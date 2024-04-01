Каюков Максим Ямщик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каюкова Анна Кирилловна
Военная служба
Неизвестно
Ямщик
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Кузнецова (Каюкова) Мария Максимова
Мать ребёнка: Каюкова Анна Кирилловна
Смерть
По 1787