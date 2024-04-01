Каюков Максим Ямщик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюков Максим Ямщик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1787

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каюкова Анна Кирилловна

Военная служба
Неизвестно
Ямщик
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Кузнецова (Каюкова) Мария Максимова

Мать ребёнка: Каюкова Анна Кирилловна

Смерть
По 1787

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