(Громова) Ирина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Громов Иоанн Тихонов
Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович
Смерть
Неизвестно