(Громова) Ирина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Громова) Ирина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Громов Петр Тихонович

Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Громов Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Громов Василий Тихонович

Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Громов Иоанн Тихонов

Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Громов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Громов Тихон Тихонович

Отец ребёнка: Громов Тихон Антонович

Смерть
Неизвестно
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