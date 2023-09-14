Громов Иоанн Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти08.09.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Громов Тихон Антонович
Мать: Ирина Никитична
Бракосочетание
22.01.1895
Жена: Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.1895
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
05.11.1896
Мать ребёнка: Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1898
Мать ребёнка: Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.1901
Сын: Громов Александр Иванович
Мать ребёнка: Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Громов Иннокентий
Мать ребёнка: Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
30.07.1909
Дочь: Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
18.10.1910
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
19.06.1912
Сын: Громов Павел Иванов
Мать ребёнка: Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
12.08.1915
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Наталия Николаевна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Наталия Николаевна
Смерть
08.09.1932
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область