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Громов Иоанн Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

08.09.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Громов Тихон Антонович

Мать: Ирина Никитична

Бракосочетание
22.01.1895

Жена: Наталия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.10.1895

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Наталия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.11.1896

Сын: Громов Николай Иванович

Мать ребёнка: Наталия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1898

Сын: Громов Николай Иванович

Мать ребёнка: Наталия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.03.1901

Сын: Громов Александр Иванович

Мать ребёнка: Наталия Николаевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Громов Иннокентий

Мать ребёнка: Наталия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.1909

Дочь: Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Наталия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1910

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Наталия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.06.1912

Сын: Громов Павел Иванов

Мать ребёнка: Наталия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.08.1915

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Наталия Николаевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Наталия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Наталия Николаевна

Смерть
08.09.1932
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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