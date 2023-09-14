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Громов Тихон Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Громов Петр Тихонович

Мать ребёнка: Ирина Никитична

Рождение ребёнка
1864

Сын: Громов Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Ирина Никитична

Рождение ребёнка
1868

Сын: Громов Василий Тихонович

Мать ребёнка: Ирина Никитична

Рождение ребёнка
1868

Сын: Громов Иоанн Тихонов

Мать ребёнка: Ирина Никитична

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Ирина Никитична

Рождение ребёнка
1884

Сын: Громов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Ирина Никитична

Рождение ребёнка
1886

Сын: Громов Тихон Тихонович

Мать ребёнка: Ирина Никитична

Смерть
Неизвестно
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