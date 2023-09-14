Громов Тихон Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1868
Сын: Громов Иоанн Тихонов
Мать ребёнка: Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Ирина Никитична
Смерть
Неизвестно