Шостак Иосиф Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Шостак Григория Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевчук (Шостак) Евгения Иосифовна
Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шостак) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохина (Шостак) Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебро (Шостак) Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шостак) Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна
Бракосочетание
23.01.1900
Григорьевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
09.04.1905
Дочь: Сабадаш (Шостак) Матрена Иосифовна
Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно