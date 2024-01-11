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Шостак Иосиф Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шостак Григория Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевчук (Шостак) Евгения Иосифовна

Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шостак) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохина (Шостак) Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебро (Шостак) Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шостак) Вера Иосифовна

Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шостак Алексей Иосифович

Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна

Бракосочетание
23.01.1900

Жена: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна

Григорьевка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
09.04.1905

Дочь: Сабадаш (Шостак) Матрена Иосифовна

Мать ребёнка: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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