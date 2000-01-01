Шостак Алексей Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостак Алексей Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шостак Иосиф Григорьевич

Мать: Шостак Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шостак Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шостак Анастасия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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