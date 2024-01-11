Сабадаш (Шостак) Матрена Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабадаш (Шостак) Матрена Иосифовна

Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

09.04.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1905

Отец: Шостак Иосиф Григорьевич

Мать: Шостак (Коваленко) Мелания Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сабадаш) Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Сабадаш Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабадаш Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Сабадаш Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабадаш Николай Андреевич

Отец ребёнка: Сабадаш Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабадаш Андрей

Смерть
Неизвестно

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