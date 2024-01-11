Сабадаш (Шостак) Матрена Иосифовна
Место рождения
Дата рождения09.04.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сабадаш) Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Сабадаш Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сабадаш Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабадаш Николай Андреевич
Отец ребёнка: Сабадаш Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабадаш Андрей
Смерть
Неизвестно