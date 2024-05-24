Астафьева Фекла Михайловна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьева Фекла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Федор Егорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Астафьев Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Астафьев Федор Егорович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Астафьева) Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Астафьев Федор Егорович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Астафьев Филипп Федорович

Отец ребёнка: Астафьев Федор Егорович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Астафьева) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Астафьев Федор Егорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Астафьева) Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Астафьев Федор Егорович

Смерть
Неизвестно

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