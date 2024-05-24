Астафьева Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Астафьев Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Астафьев Федор Егорович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Астафьева) Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Астафьев Федор Егорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Астафьев Филипп Федорович
Отец ребёнка: Астафьев Федор Егорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Астафьева) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Астафьев Федор Егорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Астафьева) Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Астафьев Федор Егорович
Смерть
Неизвестно