Астафьев Афанасий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти21.11.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Апраксина (Астафьева) Мария Афанасиевна
Мать ребёнка: Астафьева Анастасия Трифонова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Астафьев Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Астафьева Анастасия Трифонова
Смерть
21.11.1912
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)