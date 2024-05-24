Астафьев Афанасий Федорович 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьев Афанасий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

21.11.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Астафьев Федор Егорович

Мать: Астафьева Фекла Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Анастасия Трифонова

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Апраксина (Астафьева) Мария Афанасиевна

Мать ребёнка: Астафьева Анастасия Трифонова

Рождение ребёнка
1878

Сын: Астафьев Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Астафьева Анастасия Трифонова

Смерть
21.11.1912
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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