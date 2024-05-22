Астафьев Филипп Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти24.11.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Астафьева (Онохина) Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Старова (Астафьева) Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Астафьева (Онохина) Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Астафьев Василий Филиппович
Мать ребёнка: Астафьева (Онохина) Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
15.01.1886
Мать ребёнка: Астафьева (Онохина) Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
09.06.1891
Сын: Астафьев Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Астафьева (Онохина) Фекла Николаевна
Смерть
24.11.1908