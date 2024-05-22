Астафьев Филипп Федорович 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьев Филипп Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

24.11.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Астафьев Федор Егорович

Мать: Астафьева Фекла Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева (Онохина) Фекла Николаевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Астафьев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Астафьева (Онохина) Фекла Николаевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Старова (Астафьева) Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Астафьева (Онохина) Фекла Николаевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Астафьев Василий Филиппович

Мать ребёнка: Астафьева (Онохина) Фекла Николаевна

Рождение ребёнка
15.01.1886

Сын: Астафьев Петр Филиппович

Мать ребёнка: Астафьева (Онохина) Фекла Николаевна

Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1891

Сын: Астафьев Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Астафьева (Онохина) Фекла Николаевна

Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.11.1908
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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