Татьяна Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Артемовна

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. ЦГИА / Киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Корсун Петр Филиппович

Николаевская церковь сл.Ямполь,и/р 1781г. ЦГИАК , Ф - 1989-1-576
Рождение ребёнка
02.09.1782

Сын: Корсун Иван / Иоанн / Петрович

Отец ребёнка: Корсун Петр Филиппович

Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-578
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Корсун Тихон Петрович

Отец ребёнка: Корсун Петр Филиппович

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. , ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
08.02.1788

Сын: Корсун Федор Филиппович

Отец ребёнка: Корсун Петр Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Корсун Петр Филиппович

Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г.,ЦГИАК,Ф - 1989-1-632
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Петр Филиппович

Смерть
Неизвестно
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