Татьяна Артемовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1760
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. ЦГИА / Киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Корсун Петр Филиппович
Николаевская церковь сл.Ямполь,и/р 1781г. ЦГИАК , Ф - 1989-1-576
Рождение ребёнка
02.09.1782
Сын: Корсун Иван / Иоанн / Петрович
Отец ребёнка: Корсун Петр Филиппович
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-578
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Корсун Петр Филиппович
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. , ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
08.02.1788
Отец ребёнка: Корсун Петр Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Корсун Петр Филиппович
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г.,ЦГИАК,Ф - 1989-1-632
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно