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Тырышкин Андрей Иванович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1891

Отец: Тырышкин Иван Моисеевич

Мать: Тырышкина (Гарбунова) Александра Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Тырышкина (Лягошина) Дарья Ермолаевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1910

Дочь: (Тырышкина) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Тырышкина (Лягошина) Дарья Ермолаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1912

Сын: Тырышкин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Тырышкина (Лягошина) Дарья Ермолаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1914

Сын: Тырышкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Тырышкина (Лягошина) Дарья Ермолаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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