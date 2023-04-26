Тырышкин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения04.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1891
Бракосочетание
31.01.1910
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1910
Дочь: (Тырышкина) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Тырышкина (Лягошина) Дарья Ермолаевна
Рождение ребёнка
02.06.1912
Мать ребёнка: Тырышкина (Лягошина) Дарья Ермолаевна
Рождение ребёнка
04.09.1914
Мать ребёнка: Тырышкина (Лягошина) Дарья Ермолаевна
Смерть
Неизвестно