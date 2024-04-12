(Некрасова) Марья Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.08.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1810
Отец: Некрасов Иван Леонов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Некрасов Георгий Антонович
Отец ребёнка: Некрасов Антон Семенов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Некрасов Антон Семенов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Некрасов Михаил Антонович
Отец ребёнка: Некрасов Антон Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно