(Некрасова) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Марья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.08.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1810

Отец: Некрасов Иван Леонов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Некрасов Георгий Антонович

Отец ребёнка: Некрасов Антон Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.10.1830

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Некрасов Антон Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Некрасов Антон Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Антон Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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