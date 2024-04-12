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Некрасов Антон Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.07.1804

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1804

Отец: Некрасов Семен Тимофеев

Мать: Некрасова Иринья Козмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Некрасов Георгий Антонович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ольга Антоновна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1835
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