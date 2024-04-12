Некрасов Антон Семенов
Место рождения
Дата рождения27.07.1804
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1804
Отец: Некрасов Семен Тимофеев
Мать: Некрасова Иринья Козмина
Рождение ребёнка
1825
Сын: Некрасов Георгий Антонович
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ольга Антоновна
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Некрасов Михаил Антонович
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1835