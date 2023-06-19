Некрасов Михаил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Михаил Антонович

Некрасов Михаил Антонович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Некрасов Антон Семенов

Мать: Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.01.1860

Жена: Некрасова Марья Иванова

Рождение ребёнка
19.01.1861

Сын: Некрасов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно