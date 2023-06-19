Некрасов Михаил Антонович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Некрасов Антон Семенов
Мать: Марья Ивановна
Бракосочетание
08.01.1860
Жена: Некрасова Марья Иванова
Рождение ребёнка
19.01.1861
Сын: Некрасов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Иванова
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно